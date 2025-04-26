جامعة قناة السويس تواصل فعاليات مهرجان المسرح الجامعي

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، واصلت الجامعة فعاليات مهرجان المسرح الجامعي للعام الجامعي 2024–2025، لليوم الثاني على التوالي، بمشاركة طلاب كليتي الزراعة والألسن، وذلك في إطار دعم الجامعة للأنشطة الطلابية وتعزيز روح الإبداع الفني لدى الطلاب.

قاعة الاحتفالات الكبرى تقدم عرضين مميزين

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى تقديم عرضين مميزين، حيث قدم طلاب كلية الزراعة العرض المسرحي "صورة دوريان جراي"، الذي تناول قضايا فلسفية وإنسانية عميقة، من خلال معالجة مسرحية اتسمت بالجدية والالتزام الفني.

أعقب ذلك العرض المسرحي "وأنا هويت" من تقديم طلاب كلية الألسن، الذي تميز بتوظيف النصوص الشعرية والغنائية داخل بنية درامية متماسكة، عكست تنوع المواهب الفنية والقدرة على التعبير عن مضامين ثقافية أصيلة.

وتُقام العروض على مدار أسبوع كامل بواقع عرضين يوميًا، في الفترة الصباحية الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والمسائية في تمام السابعة مساءً، وتُختتم الفعاليات بحفل توزيع الجوائز يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025.

تُقام فعاليات المهرجان تحت الإشراف العام للأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي من الدكتور محمود شعيب، المنسق العام للأنشطة الطلابية، وتنظيم الأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، إلى جانب الإشراف الفني للدكتورة هانم توفيق، مستشار اللجنة الفنية، ومتابعة تنفيذ البرنامج المسرحي من خلال الأستاذة عيشة زين العابدين، مدير إدارة النشاط الفني.

كما شارك اتحاد طلاب الجامعة بدور فاعل في تنظيم فعاليات اليوم الثاني، بقيادة الطالب محمد محمود، رئيس الاتحاد، ونائبه الطالب عبد الله حمدي، إلى جانب اللجنة الفنية العليا، ممثلة في الطالبة سارة ربيع محمد أمين اللجنة،، والطالب يوسف أحمد علي أمين مساعد اللجنة.

وتخضع جميع العروض لتقييم لجنة تحكيم متخصصة تضم نخبة من رواد العمل المسرحي في مصر، وهم: الدكتور أيمن الشيوي، المخرج المسرحي وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية الأسبق، والأستاذ ناصر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للمسرح الأسبق، والأستاذ باسم صادق، الناقد المسرحي والكاتب الصحفي بجريدة الأهرام.

تؤكد جامعة قناة السويس من خلال هذا المهرجان السنوي حرصها على رعاية الإبداع الطلابي، وتوفير بيئة محفزة للفنون والثقافة، بما يسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته المتنوعة