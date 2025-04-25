مواعيد غلق وفتح المحلات في البحيرة بعد تطبيق التوقيت الصيفي

شهدت مؤشرات البحث بجوجل خلال الساعات الماضية، تزايد معدلات البحث من المواطنين في محافظة البحيرة، لمعرفة مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والورش تزامنًا مع تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، ونستعرض معكم مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وفقًا للمواعيد الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، وأعلنت عنها وزارة التنمية المحلية عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي.

مواعيد غلق وفتح المحال العامة في البحيرة

وأعلنت محافظة البحيرة، برئاسة الدكتورة جاكلين عازر، محافظ الإقليم، عن مواعيد فتح وغلق المحلات العامة في البحيرة تزامنًا مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر وتأتي هذه المواعيد في إطار خطة الدولة لتوفير الطاقة وتحسين جودة الحياة في المدن، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء خلال أشهر الصيف وهي كالتالي:

يتم فتح المحال العامة في تمام الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً خلال أيام الأسبوع.

وفيما يستمر العمل حتى 12 منتصف الليل يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات الرسمية.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات في البحيرة

وفيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات والبازارات في محافظة البحيرة كالتالي:

فتبدأ في العمل من الساعة 5 صباحًا حتى 1 بعد منتصف الليل، مع إمكانية خدمة توصيل الطلبات للمنازل (الدليفري) على مدار 24 ساعة.

فيما يتعلق بالورش الحرفية الموجودة داخل الكتل السكنية، فتكون مواعيد العمل الرسمية من 8 صباحًا وحتى 7 مساءً، باستثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود والمراكز الخدمية المرتبطة بالطوارئ.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، علي تطبيق هذا القرار في كل مدن وقري محافظة البحيرة والتي تضم مراكز ومدن ( دمنهور وأبو حمص وكفر الدوار ورشيد وإدكو والمحمودية والرحمانية وإيتاي البارود وكوم حمادة وشبراخيت والدلنجات وحوش عيسي وأبو المطامير ووادي النطرون وبدر والنوبارية).

ووجهت محافظ البحيرة، رؤساء المدن والقري بمتابعة دورية من الأجهزة التنفيذية لضمان الالتزام بالمواعيد الجديدة.

وناشدت المواطنين والتجار باللأتزام بالقررات الصادرة من مجلس الوزراء والتنمية المحلية بشأن تطبيق المواعيد بشكل دقيق، وتجنب أي مخالفات قانونية قد تنتج عن التشغيل خارج الأوقات المحددة.