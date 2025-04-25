موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل في المنيا

استعدت محافظة المنيا لأجراء امتحانات صفوف النقل ٢٠٢٥ مايو المقبل، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث.

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 محافظة المنيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث.

التعديل الجديد في جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني ٢٠٢٥

واصدرت الوزارة تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية لتطبيق التعديل الجديد في جدول امتحانات الترم الثاني، والذي أصبح كالتالي:

الأحد 18 مايو 2025: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

الأربعاء 21 مايو 2025: بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

الخميس 22 مايو 2025: بدء امتحانات صفوف النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

من السبت 24 مايو وحتى الخميس 29 مايو 2025: عقد الامتحانات الأساسية لجميع صفوف النقل.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي ٢٠٢٥

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني كالتالى :

- بداية الامتحانات: السبت 31 مايو 2025.

- نهاية الامتحانات: الأربعاء 4 يونيو 2025.

- امتحانات الدور الثاني: تبدأ الأحد 3 أغسطس 2025 للطلاب الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدور الأول.

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2025

هذا وتُعقد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني وفق الجدول التالي:

- البداية: السبت 24 مايو 2025.

- النهاية: الخميس 29 مايو 2025.

وتعقد الامتحانات وفق النظام الإلكتروني مع بعض المكونات الورقية، حسب توجيهات الوزارة بشأن نظام التقييم الجديد.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد إجراء امتحانات الثانوية العامة كالتالي:

- بداية امتحانات الدور الأول: الأحد 15 يونيو 2025

- بداية امتحانات الدور الثاني: الجمعة 26 يوليو 2025

مواصفات أسئلة امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتحديد مواصفات أسئلة امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل، حيث تقرر ما يلي: