تجاوز في حق مؤسسات الدولة.. الموسيقيين توقف حمو بيكا عن العمل

أعلنت نقابة المهن الموسيقية إيقاف مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وذلك بعد ظهور الأخير في إحدى حفلاته، وهو يردد كلمات مسيئة لمؤسسات الدولة.

المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية

قال الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، إن النقابة تقف خلف كل الأعضاء المستوفين لشروط النقابة، لطالما يحترمون قانون النقابة وأيضاً قيم المجتمع وثوابته.

وتابع عبدالله أن النقابة في نفس الوقت هي جهة عقاب وردع، لكل من يتطاول أو يتجاوز تجاه مؤسسات الدولة أو القيم المجتمعية، وستظل النقابة حائط الصد لكل ما يمس الثوابت الأصيلة للمجتمع.

قرار نقابة المهن الموسيقية تجاه بيكا

قررت نقابة المهن الموسيقية إحالة مؤدي المهرجانات حمو بيكا إلى التحقيق، وإيقاف العمل بالتصريح الممنوح له لحين انتهاء التحقيقات.

تعليق حمو بيكا

علق مؤدي المهرجانات حمو بيكا أن الأغنية التي تسببت في الأزمة وموجات غضب الجمهور والمتابعين، بسبب تجاوزها في حق مؤسسات الدولة، أنها أغنية تراثية وليست أغنية له، وأنه لم يقصد الإهانة لمؤسسات الدولة.