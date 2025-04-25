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السبت 26 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق نشب بمحل مشويات في قليوب

حريق محل مشويات
حريق محل مشويات
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب بمحل مشويات بقليوب، تبين من المعاينة الأولية للحريق أن سبب الحريق وجود ماس كهربائي بلوحة الكهرباء، وجرى السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، ولا يوجد أي إصابات وجار تحرير المحضر اللازم.

وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمحل مشويات  بقليوب وجاري تحرير المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق،

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

حريق قليوب

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