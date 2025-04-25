حفل فني بالعريش بمناسبة أعياد تحرير سيناء

شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، مساء اليوم، الحفل الفني الذي أقامته المحافظة بمناسبة عيد تحريرها والذكري ال 43 لتحرير سيناء، في قاعة المجد أمام ديوان عام المحافظة بالعريش، في حضور القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل وأعضاء المجموعة البرلمانية.

إشادة بالرئيس على اهتمامه بتعمير سيناء

ووجه المحافظ الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، علي الاهتمام بتنمية وتعمير سيناء ، مقدما التهنئة لسيادته بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.

وحيا المحافظ أرواح الشهداء من الجيش والشرطة ، مؤكداً علي أنه لولا تضحيات شهدائنا الأبرار لما كنا هنا اليوم، مثمناً الدور الكبير الذي قام به مجاهدي سيناء.

تهنئة مشايخ القبائل بأعياد سيناء

وقدم المحافظ التهنئة والشكر لجميع أبناء سيناء وشيوخها وعواقلها ونوابها والأجهزة الأمنية والقيادات التنفيذية والشعبية ورؤساء مجالس المدن بهذه المناسبة الغالية على قلب كل مصري.

وأشار المحافظ إلي قيام جامعتي العريش وسيناء بدور كبير في التنمية البشرية، بخلاف الدور التعليمي الذي تقومان به باعتبارهما صرحا علميا كبيرا.

ولفت المحافظ إلى قيام وسائل الإعلام بلعب دور كبير في التنمية علي أرض سيناء، موجهاً التحية إلى الإعلاميين والصحفيين علي الجهود المبذولة خلال احتفالات ذكري تحرير سيناء.

افتتاح قاعة المجد

أعلن المحافظ افتتاح قاعة المجد، وانطلاق احتفال محافظة شمال سيناء بعيدها القومي والذكري الـ43 لتحرير سيناء.

وخلال الحفل الفني قدمت فرقة الموسيقي العربية بقيادة المايسترو محمد عبدالله، عدد من الأغنيات الوطنية الجماعية والفردية منها «حي علي الفلاح، أحلف بسماها وترابها، بالسلام إحنا بدينا، مصر التي في خاطري»، بجانب فقرة من الشعر للشاعر عبد الكريم الشعراوي.

كما قدمت فرقة كورال الشباب والرياضة بقيادة المايسترو خالد الشعرواي، عددا من الأغنيات الوطنية منها «متقولش إيه ادتنا مصر، المصري، سلمولي علي مصر، أرض العبور، عظيمة مصر، يا حبيبتي يا مصر، بلادي الحرة، وأنا علي الربابة بغني، قالوا إيه علينا».

وقدمت فرقة كورال جامعة بقيادة المايسترو وليد عادل عدد من الأغنيات الوطنية منها «تحيا مصر، وطني حبيبي، ولادك رجالة، عظيمة يا مصر، مصر هيا، إللي بني مصر، صباح الخير يا سينا، دولا مين»، بجانب فقرة استعراضية، وعرض بلغة الإشارة، وفقرة غنائية لفناني سيناء «غريب مؤمن، مريم السيد، خالد الشعرواي، أمين صالح».

وحرص المحافظ عقب انتهاء الحفل على مصافحة الحاضرين والتقاط الصور التذكارية معهم.