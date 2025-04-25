الرياضة تحتفل باختتام منافسات أولمبياد المحافظات الحدودية بشمال سيناء

اختتمت وزارة الشباب والرياضة منافسات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية التي تنظمها الوزارة بقيادة أشرف صبحي ضمن النسخة الخامسة من الأولمبياد والمقامة بمحافظة شمال سيناء تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي-رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 24 حتى ابريل 2025.

6 محافظات شاركت في المنافسات

شارك في المنافسات الرياضية للأولمبياد التي نظمتها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة وشارك الفائزين في المراحل التمهيدية من الأولمبياد التي أقيمت بكل محافظة من محافظات (الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، مطروح).

رواج مشروعات الوزارة بشمال سيناء

وقد أشاد حسن عبدالوهاب برواج المشروعات والأنشطة التي أقامتها ونفذتها الوزارة بمحافظة شمال سيناء طوال مدة تنفيذ ختام الأولمبياد، والتنافس الرياضي الذي ساد الأجواء بين جميع المشاركين، مؤكداً مواصلة الوزارة إقامة المشروعات المختلفة لأبناء المحافظات الحدودية على صعيد قطاعي الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الخدمات المقدمة لشباب مصر بكافة المحافظات وبصفة خاصة المحافظات الحدودية.

نجاح تنفيذ الاولمبياد

وقد وجه وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء تقديره البالغ لجميع مديري مديريات المحافظات الحدودية على التعاون المثمر والبناء في تنفيذ الأولمبياد الرياضي، وتحقيق النجاح لها، والمساهمة في نشر الرياضة بين أبناء المحافظات الحدودية.