مواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم بالدقهلية بعد تطبيق التوقيت الصيفي

أصدر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، توجيهاته ببدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش، بدءًا من اليوم الجمعة 25 أبريل 2025.

تعليمات التنمية المحلية

يأتى ذلك تنفيذًا لقرار وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، رقم 456 لسنة 2020، والمتعلق بتنظيم مواعيد تشغيل المحال العامة بما يتماشى مع التوقيت الصيفي.

تكليفات لرؤساء المراكز والمدن

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق القرار على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية لضمان الالتزام الكامل من قبل أصحاب الأنشطة التجارية.

تفاصيل المواعيد الصيفية

فيما تبدأ مواعيد العمل اليومية للمحال والمولات التجارية من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 11 مساءً خلال فصل الصيف، على أن تمتد ساعة إضافية حتى 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

أما المطاعم والمقاهي، فتُفتح أبوابها من الساعة 5 صباحًا حتى الساعة 1 صباحًا من اليوم التالي، مع استمرار خدمات التوصيل المنزلي والطلبات الخارجية على مدار 24 ساعة دون انقطاع.

بالنسبة للورش داخل الكتل السكنية، فقد حُددت مواعيد تشغيلها من الساعة 8 صباحًا وحتى 7 مساءً، مع استثناء الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة التي تُقدم خدمات ضرورية للمواطنين.

أنشطة مستثناة من القرار

كما يُستثنى من المواعيد الجديدة كل من محال البقالة والسوبر ماركت، والمخابز، والصيدليات، وأسواق الجملة، نظرًا لطبيعتها الخدمية الحيوية التي تتطلب أوقات عمل مرنة وغير مقيدة.

متابعة وتنفيذ حازم

وشدد المحافظ على ضرورة التطبيق الحازم لمواعيد الفتح والغلق بالتعاون مع غرف العمليات الفرعية في المدن والمراكز، إضافة إلى التنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك لضمان تحقيق الانضباط وتطبيق القانون بما يخدم الصالح العام.