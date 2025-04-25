علي الشامل يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

أعرب الفنان علي الشامل، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه خلال موسم دراما رمضان 2025، من خلال مشاركته في عدة أعمال مميزة، أبرزها مسلسل “فهد البطل”، والذي جسد فيه شخصية "عبود" إلى جانب النجوم أحمد العوضي وأحمد عبد العزيز.

أحمد عبد العزيز امتداد لرموز الفن الصعيدي

واعتبر “الشامل"، خلال تصريحات تلفزيونية، وجود الفنان الكبير أحمد عبد العزيز أحد العوامل الأساسية لنجاح مسلسل ”فهد البطل"، واصفاً إياه بـ"مايسترو الأدوار الصعيدية"، مؤكدًا أنه امتداد لرموز الفن الصعيدي مثل حمدي غيث وعبدالله غيث.

وتحدث عن أجواء التصوير مع الفنان أحمد العوضي، مشيداً بقدرته على خلق حالة من الحماس والبهجة داخل موقع التصوير، مما انعكس بشكل إيجابي على جميع المشاركين، متوجهًا بالشكر للمؤلف محمود حمدان، والمخرج محمد عبدالسلام، بالإضافة إلى الجهة المنتجة بقيادة يحيى ممدوح ومحمد سمير.

وأوضح أن تعاونه مع الفنان أحمد العوضي لم يكن الأول، بل بدأ في مسلسل “الاختيار”، مروراً بـ"ضرب نار"، و"حق عرب"، وصولاً إلى “فهد البطل”، مشيرًا إلى أن مشاركته في مسلسلي جوما ومنتهي الصلاحية في الموسم نفسه، حيث قدم شخصيات مختلفة أبرزت تنوعه الفني.

وعن مسلسل “منتهي الصلاحية”، سلط الضوء على أهمية القضايا التي طرحها العمل، لا سيما قضية المراهنات الإلكترونية، واصفاً إياها بـ"القنبلة الموقوتة"، مثمناً أجواء الاحتراف التي جمعت طاقم العمل بقيادة النجم محمد فراج.

ما حدث أثناء تصوير مسلسل “زلزال” كان سوء تفاهم حول حذف بعض المشاهد

ونفى وجود أي خلاف مع الفنان محمد رمضان، موضحًا أن ما حدث أثناء تصوير مسلسل “زلزال” كان سوء تفاهم حول حذف بعض المشاهد، وقال: "لم يكن بيننا أي خلاف شخصي، بل ألوم عليه فقط لعدم تدخله في حل الأزمة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى سعادته بالعمل معه لاحقاً في مسلسل “موسى”، الذي اعتبره من أبرز الأعمال في السنوات الأخيرة.

وكشف عن مشاركته القادمة في فيلم “أحمد وأحمد” إلى جانب أحمد السقا وأحمد فهمي، من إخراج أحمد نادر جلال، كما يستعد لتصوير مسلسل ظروف غامضة مع أمير كرارة، والمقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.

.https://www.facebook.com/share/v/18zDhYNKJZ/