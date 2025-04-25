محافظ شمال سيناء: البنية التحتية جاهزة لاستقبال المستثمرين

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن هناك توجّهًا استثماريًا جديدًا يجري العمل به في المحافظة، موضحًا أن مثلث الاستثمارات يتكوّن من ثلاث ركائز أساسية: «رأسه هي الاستثمارات الحكومية، وضلعه الأيمن القطاع الخاص، والضلع الثالث يتمثل في العمل المجتمعي».

مجالات الاستثمار مفتوحة ومتنوعة

وخلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أشار محافظ شمال سيناء إلى أن مجالات الاستثمار مفتوحة ومتنوعة، وتشمل مشروعات في محطات تحلية المياه، ومحطات الكهرباء، والبنية التحتية، وصولًا إلى مشروعات الجوامع التابعة لوزارة الأوقاف.

المناطق الصناعية في العريش باتت متكاملة من حيث البنية التحتية

وأضاف اللواء مجاور أن المناطق الصناعية في العريش باتت متكاملة من حيث البنية التحتية، وتوافر الورش والمعدات ونظم التشغيل، مشيرًا إلى أن ما كان ينقصها هو التشغيل الفعلي، وهو ما بدأ العمل عليه مؤخرًا من خلال إسناد إدارتها لأحد المستثمرين بالمحافظة، تمهيدًا لتشغيلها خلال أيام.

رسالة شكر لأبناء سيناء

وفي ختام حديثه، وجّه اللواء خالد مجاور رسالة شكر لأبناء سيناء، مثمنًا وعيهم وتعاونهم مع دور المحافظ، ومطالبًا إياهم بمزيد من الصبر، مؤكدًا في الوقت ذاته متابعته المستمرة لكل القضايا والمشكلات التي تواجه المحافظة.