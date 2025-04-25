تأهل تاريخي.. بيراميدز في نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى

تأهل فريق بيراميدز إلى نهائي دوري ابطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

ثلاثية بيراميدز

سجل ثلاثية بيراميدز كل من فيستون ماييلي “هدفين” في الدقيقتين 45 و84 ورمضان صبحي في الدقيقة 57.

تقدم الضيوف

تقدم فريق أورلاندو بايرتس في الدقيقة 44 عن طريق اللاعب موفيكنج.

بيراميدز ضد صن داونز

وضرب بيراميدز موعدا مع صن داونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تأهل الفريق الجنوب أفريقي على حساب الاهلي حامل اللقب.

يذكر أن مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا انتهت بالتعادل السلبي.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة أورلاندو في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل أورلاندو الجنوب أفريقي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

بدلاء بيراميدز

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي