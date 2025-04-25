موسى عكريش: سيناء ستظل البوابة الشرقية الحارسة لمصر

أكد الشيخ موسى عكريش، أحد كبار عواقل بئر العبد بشمال سيناء، أن أبناء سيناء كانوا ولا يزالون درعًا للوطن، مًوضحا أنهم شاركوا في حماية مقدرات مصر وصون أمنها القومي، خاصة في فترات المواجهات الكبرى، سواء خلال الحروب أو أثناء التصدي للإرهاب.

سيناء لم تُحرر فقط بالحرب بل بالسلام أيضًا

وأشارعكريش خلال مشاركته في احتفالات عيد تحرير سيناء، المُذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن سيناء لم تُحرر فقط بالحرب، بل بالسلام أيضًا، في إشارة إلى معاهدة السلام التي أبرمها الرئيس الراحل أنور السادات.

وأشاد بموقف الشيخ سالم الهرش التاريخي، الذي رفض تدويل سيناء وأصر على مصريتها، مؤكدًا أن هذه الروح ما زالت متجذرة في أبناء القبائل.

نعيش في أمن وأمان بعد دحر قوى الظلام

وأضاف: "تحرير سيناء لم يكن فقط من الاحتلال، بل شهدنا أيضًا تحريرها الأخير من الإرهاب الأسود، بفضل تضحيات القوات المسلحة وأبناء القبائل، واليوم نعيش في أمن وأمان بعد دحر قوى الظلام".

تشكيل جيش عربي مشترك

كما نوه إلى المواقف القومية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعوته المبكرة لتشكيل جيش عربي مشترك، معتبرًا أن ما تشهده المنطقة من تهديدات يعزز أهمية تلك الرؤية.

وشدد في الوقت نفسه على وقوف أبناء سيناء خلف القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية.

البوابة الشرقية الحارسة لمصر

واختتم عكريش بالتأكيد على أن "سيناء ستظل البوابة الشرقية الحارسة لمصر، وأن أبناءها سيبقون أوفياء للوطن، مدافعين عنه جيلًا بعد جيل"