نواف العنيزي: مصر بها بيئة استثمار جاذبة إقليميًا وعالميًا

قال نواف العنيزي، الأمين العام لمجلس التعاون المصري الكويتي، إن الفرص الاستثمارية في مصر كبيرة وفى أكثر من مجال مثل الأغذية والاتصالات والبنوك.

وأضاف “العنيزي”، خلال لقائه ببرنامج "الفرصة"، الذي تُقدمه الإعلامية منال السعيد، المذاع على قناة “المحور”، أن تاريخ الاستثمارات بين مصر والكويت يعود إلى أكثر من 55 عامًا، متابعًا: "البنية التحتية في مصر تغيرت سواء الموانئ أو الطرق وهو ما يُحفز المستثمر سواء من الكويت أو خارج الكويت، وهو ما يجذب الاستثمارات.

زيارة الرئيس السيسي للكويت جسدت روح المحبة بين البلدين

وأوضح أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت جسدت روح المحبة بين البلدين، مؤكدًا أن التبادل الاقتصادي بين مصر والكويت في نمو، وعدد العمالة المصرية في الكويت كبير منذ أول بعثة تعليم للكويت.

مصر تُقدم فرصًا للمستثمرين لا توجد في أي دولة أخرى

وأشار “العنيزي” إلى أن الروابط بين البلدين تاريخية، مؤكدًا أن الفرص التي تُقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين لا توجد في أي دولة أخرى، فمصر سوق كبير جدا أكثر من 120 مليون مواطن، متابعًا: "مصر بها بيئة استثمار جاذبة سواء إقليميًا وعالميًا، وكل فترة لها إيجابيات، وهناك فعلا إرادة حقيقية من قبل الحكومة المصرية لتطوير القوانين؛ لا سيما ما يخص الرخصة الذهبية ودعم القطاع الخاص والأعمال، وهو ما يُعطي الثقة للمستثمر".