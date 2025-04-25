الهلال السعودي يكتسح جوانجو بسباعية ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

حقق فريق الهلال السعودي فوزًا ساحقًا على ضيفه جوانجو الكوري الجنوبي بسباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإنماء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

منذ صافرة البداية، أظهر الهلال عزمه الكبير على حسم التأهل مبكرًا، ونجح في فرض سيطرته المطلقة على مجريات اللعب.

مباراة الهلال ضد جوانجو

افتتح النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش مهرجان أهداف الهلال مبكرًا في الدقيقة السادسة، ثم تمكن البرازيلي ماركوس ليوناردو من تعزيز التقدم في الدقيقة 25.

وأضاف سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة 33، لينهي الهلال الشوط الأول من مباراته ضد جوانجو الكوري الجنوبي بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، أحرز الصربي ألكسندر ميتروفيتش الهدف الرابع في الدقيقة 55، ثم سجل البرازيلي مالكوم الهدف الخامس في الدقيقة 79.

الهلال يتأهل لنصف دوري أبطال آسيا للنخبة

ولم يكتفِ لاعبو الهلال بهذه الغلة التهديفية، وتمكن البديل ناصر الدوسري من تسجيل الهدف السادس في الدقيقة 84، قبل أن يختتم عبدالله الحمدان مهرجان الأهداف بالهدف السابع في الدقيقة 86.

بهذا الانتصار العريض، حجز فريق الهلال مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يواجه الفائز من مباراة الأهلي السعودي وبوريام يونايتد التايلاندي.