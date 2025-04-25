أسرتها رفضت تزويجها لحبيبها.. فتاة تنهي حياتها شنقا بـ"إيشارب" في البدرشين

أقدمت فتاة على التخلص من حياتها شنقًا داخل منزل أسرتها بمنطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، بعد أن رفضت أسرتها زواجها من شاب تربطها به علاقة عاطفية.

جثة فتاة مشنوقة داخل مسكنها

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة فتاة مشنوقة داخل مسكنها بدائرة المركز.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، وأنها قامت بربط إيشارب حول عنقها وتعليقه بسقف غرفتها.



حالة نفسية سيئة

بسؤال أسرتها، أفادوا بأن الفتاة كانت تمر بحالة نفسية سيئة بعدما رفضوا ارتباطها بشاب تقدم لخطبتها، فقررت إنهاء حياتها

جري نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.