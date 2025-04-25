دوري أبطال أفريقيا.. أورلاندو يفرض التعادل على بيراميدز في الشوط الأول

فرض فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي التعادل بهدف على بيراميدز في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد الدفاع الجوي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

تقدم الضيوف

تقدم فريق أورلاندو بايرتس في الدقيقة 44.

هدف التعادل لفريق بيراميدز

وأحرز الكونغولي فيستون ماييلي هدف التعادل لفريق بيراميدز في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

يذكر أن مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا انتهت بالتعادل السلبي.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة أورلاندو في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل أورلاندو الجنوب أفريقي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

بدلاء بيراميدز

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي