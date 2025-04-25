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الجمعة 25 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسؤول سابق بالاتحاد الأوروبي: روسيا تطالب الجميع بالاعتراف بأحقيتها في ضم القرم

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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قال السفير جيمس موران، مسئول سابق بالاتحاد الأوروبي، إن هناك الكثير من الضغوط التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي حاليًا.

ترامب يفرض الكثير من الضغوط على الدول المنظمة للاتحاد الأوروبي

وأكد السفير جيمس موران، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفرض الكثير من الضغوط على الدول المنظمة للاتحاد الأوروبي لمواجهة القوة الدفاعية للحلف أمام القوة الروسية.

روسيا تطالب الجميع بالاعتراف بأن شبه جزيرة القرم ضمن الأراضي الروسية

وأضاف، في حديثه، أن روسيا تطالب الجميع بالاعتراف بأن شبه جزيرة القرم ضمن الأراضي الروسية، ولكن أوكرانيا متمسكة بشرعيتها في امتلاك شبه جزيرة القرم، وبالتالي التوصل لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا الفترة المقبلة أمر يستحيل حدوثه.

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