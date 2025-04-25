الدفاع الروسية: مقتل 75 ألفًا و870 عسكريًا بالجيش الأوكراني في "كورسك" منذ 6 أغسطس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 160 عسكريا أوكرانيا، على أطراف مقاطعة كورسك، ما يرفع خسائر الجيش الأوكراني هناك إلى أكثر 75 ألفا و870 عسكريا منذ 6 أغسطس الماضي.

وأحصت الدفاع الروسية - في بيان عن سير العمليات في "كورسك"، أذاعته وكالة الأنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الجمعة، خسائر أوكرانيا، منذ بدء هجومه على كورسك في 6 أغسطس الماضي، بأكثر من 75870 فردا، و412 دبابة، وآلاف المدرعات والسيارات، ومئات محطات الرادار والحرب الإلكترونية، و643 مدفعا و130 محطة حرب إلكترونية وغيرها من الأسلحة.

وذكرت أن القوات الروسية وجهت ضربات لتجمعات الجيش الأوكراني في قرى وبلدات إسكاندرية، بيلوفودي، فاراشينو، فيليكايا ريبيتسا، فودولاغي، زابسيليه، كوتشيروفكا، لوكنيا، ميروبولي، موغريتا، نوفونيكولايفكا، سادكي، سفاركوفو، تشيرناتسكوي، يوناكوفكا، يابلونوفكابيلوفودي في مقاطعة سومي المحاذية لمقاطعة كورسك شمال شرق أوكرانيا.

وأشارت إلى أن الخسائر الأوكرانية بلغت - خلال 24 ساعة - 160 فردا، ومدرعتين و8 مركبات و3 مدافع ومستودع ذخيرة و13 مريضا لإطلاق المسيرات.