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الجمعة 25 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ماكينة حصاد قمح تلتهم مزارعًا في كفر الشيخ

سقط أثناء وقوفه أعلاها

صورة أرشيفية لحادثة
صورة أرشيفية لحادثة مصرع شخص في ماكينة حصاد القمح
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لقى مزارع مقيم بقرية أفلاطون التابعة لمركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ، مصرعه في حادث أليم، أثناء وقوفه أعلى ماكينة حصاد القمح، حيث اختل توزانه وسقط وسط تروس ماكينة الحصاد، ما تسبب بوفاته في الحال. 

تمكن الأهالي من استخراج الجثمان بمساعدة قوات الحماية المدنية، من داخل الماكينة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قلين التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق.

كان، اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ،قد تلقى إخطار من العميد أحمد الأشرف المغازي، مأمور مركز شرطة قلين، بورود بلاغ بسقوط شخص يدعي حلمي إبراهيم  علي القصبي، يبلغ من العمر 67 عاما، يعمل فلاحًا،  في ماكينة حصاد القمح، خلال حصاد المحصول ليلقى مصرعه في الحال

تم الدفع بقوات الحماية المدنية لتتمكن من تفكيك الماكينة واستخراج الجثمان منها، حيث تبين حدوث تهتك كبير بالجثمان، وتم نقله للمشرحة. 

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