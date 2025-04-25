حسن الرداد: سليمان عيد كان نبيل الحلفاوي بتاع الكوميديا

أشاد الفنان حسن الرداد برحلة الفنان سليمان عيد الفنية، ومشواره الحافل بالأعمال التي لاقت نجاحاً كبيراً مع الجمهور، وحقق من خلالها مكانه كبيرة في قلوب الجماهير في كل مكان.

كوميديا الموقف

وتابع الفنان حسن الرداد خلال مداخله له بالبرنامج الإذاعي اسرار النجوم تقديم الإعلامية انجي علي، أن الفنان سليمان عيد كان بدري الشخصية بشكل كبير، ويقدم كوميديا الموقف بإبداع في الأداء دون ابتذال أو انجراف لأي نمط لا يليق.

نبيل الحلفاوي الكوميديا

واضاف الرداد "كان بيركز على كل التفاصيل لدرجة لو اقترحنا إفيه يقوله كان لازم يفكر ويشوف الشخصية اللي بيقدمها ينفع تقول الافيه ده ولا لأ، وكنت بقوله علطول انت نبيل الحلفاوي بتاع الكوميديا".

مسيرة بدون أزمات

واختتم الفنان حسن الرداد مداخلته أن الفنان سليمان كان شخص محبوب من الجميع داخل الوسط الفني وخارجه، ولن تجد له مشكله واحده مع أي فنان، ولن تجد له أي تصريح استفز الجمهور، وكان فنانا كوميديا عظيما.