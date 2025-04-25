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الجمعة 25 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كفاراتسخيليا يقود تشكيل باريس سان جيرمان ضد نيس بالدوري الفرنسي

كفاراتسخيليا نجم
كفاراتسخيليا نجم باريس سان جيرمان
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أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نيس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

يستضيف فريق باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، نظيره نيس على ملعب حديقة الأمراء، في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيس

يقود الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيس، رفقة عثمان ديمبلي وديزيري دوي.

يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 78 نقطة، وحسم اللقب لصالحه منذ 3 جولات، بينما يأتي نيس في المركز السابع وفي رصيده 51 نقطة.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد نيس

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما 

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليام باشو - نونو مينديش 

خط الوسط: جواو نيفيس - فيتينيا - فابيان رويز 

وفي الهجوم: ديزيري دوي - عثمان ديمبلي - خفيتشا كفاراتسخيليا.

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