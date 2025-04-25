الأهلي يودع دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل مرير مع صن داونز| صور

ودّع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب الدور نصف النهائي من المسابقة القارية.

وبهذا التعادل، حجز صن داونز بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة مستفيدًا من قاعدة أفضلية التسجيل خارج الأرض، حيث كانت مباراة الذهاب في بريتوريا قد انتهت بالتعادل السلبي (0-0).

سيناريو المباراة

دخل الأهلي اللقاء مدفوعًا بجماهيره الغفيرة التي احتشدت في مدرجات استاد القاهرة، ونجح في فرض سيطرته على مجريات الشوط الأول، وهو ما تُوّج بهدف التقدم الذي سجله طاهر محمد طاهر في الدقيقة 24، بعد هجمة منظمة ترجمها بتسديدة قوية في شباك الفريق الجنوب أفريقي.

واصل الأهلي ضغطه وسط محاولات لتعزيز التقدم بهدف ثانٍ يضمن له أفضلية مريحة، إلا أن التوفيق غاب عن مهاجميه، مع تألق لافت من حارس صن داونز والدفاع المنظم للفريق الضيف.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات الأهلي، لكن لعنة "النيران الصديقة" باغتت الفريق الأحمر في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، حيث سجّل المدافع ياسر إبراهيم هدف التعادل لصن داونز بالخطأ في مرماه، بعد عرضية أربكت خط الدفاع.

الخروج القاري الصعب

جاء هدف صن داونز بمثابة الصدمة لجماهير الأهلي التي كانت تمني النفس بالتأهل للنهائي القاري للمرة الثانية تواليًا، إلا أن قانون الهدف خارج الأرض أطاح بأحلام الفريق الأحمر، ليكتفي بالوصول إلى نصف النهائي.

ويمثل هذا الخروج ضربة قوية لآمال الأهلي في مواصلة هيمنته القارية، لا سيما بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق في الأدوار السابقة من البطولة.

ردود الأفعال والآفاق المقبلة

من المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تحليلات وانتقادات لأداء الفريق، خاصة بعد فشل الأهلي في الحفاظ على تقدمه خلال اللقاء، في ظل تكرار سيناريوهات الإقصاء من البطولة في الأمتار الأخيرة.

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