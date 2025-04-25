الأهلي يقرر إقالة كولر بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب إقالة السويسري مارسيل كولر من تدريب الفريق بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا.

وودع الأهلي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي بهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

إقالة كولر

ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي عن قرار إقالة مارسيل كولر خلال ساعات بعد جلسة طارئة لمجلس الإدارة مع إدارة التخطيط.

بديل مارسيل كولر

تقرر أن يقود سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول المهمة الفنية لحين التعاقد مع مدير فني جدي خلال أيام.