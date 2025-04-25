موقف محمد عبد المنعم.. تشكيل نيس ضد باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

أعلن فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة باريس سان جيرمان، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

يحل فريق نيس بقيادة محمد عبد المنعم، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء، في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

موقف محمد عبد المنعم من تشكيل نيس أمام باريس سان جيرمان

يقود محمد عبد المنعم تشكيل نيس أمام باريس سان جيرمان، حيث يتواجد أساسيًا في خط دفاع فريقه في هذه المواجهة القوية.

ويواصل محمد عبد المنعم المشاركة أساسيًا للمباراة الثانية على التوالي، لينال إشادة مدربه فرانك هايس.

شارك محمد عبد المنعم في 11 مباراة مع نيس في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بالإضافة إلى 5 مباريات أخرى في مختلف البطولات، ليصبح إجمالي مشاركاته مع الفريق 16 مباراة منذ انضمامه.

وانضم محمد عبد المنعم إلى نيس بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من النادي الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

يحتل نيس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 51 نقطة، بينما يتصدر باريس سان جيرمان الترتيب بـ78 نقطة، وبدوره حسم اللقب رسميًا لصالحه منذ 3 جولات.

تشكيل نيس ضد باريس سان جيرمان