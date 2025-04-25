حملة مكثفة لتجميل كورنيش النيل في المنيا

تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مدينة المنيا، أعمال النظافة والتجميل وقص وتهذيب الأشجار التى تتم بكورنيش النيل وكذلك صيانة النجيل وإعادة زراعة المتأكل منها والتى تهدف إلى الحفاظ على كورنيش النيل والذى يمثل أحد المكتسبات التي تميز المنيا عن محافظات الجمهورية والذى تم تطويره ورفع كفاءته فى الفترة الماضية ومتنفسا مجانيا لجمهور المواطنين بالمنيا يقضون عليه امتع الأوقات مع أسرهم وذويهم.

حملة مكبرة لتجميل كورنيش النيل

تنفيذا لتكليفات محافظة المنيا بالمتابعة الميدانية وتكثيف الجهود المبذولة في قطاع النظافة وإنارة الطرق للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

جاء ذلك تحت إشراف علوة السريع، مدير كورنيش شمال، محمد خضر، أحمد بخيت وكيل الكورنيش،خالد خليل مدير الكورنيش وسط.

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