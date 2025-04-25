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الجمعة 25 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة مكثفة لتجميل كورنيش النيل في المنيا

حملة مكثفة لتجميل
حملة مكثفة لتجميل كورنيش النيل بالمنيا
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تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مدينة المنيا، أعمال النظافة والتجميل وقص وتهذيب الأشجار التى تتم بكورنيش النيل وكذلك صيانة النجيل وإعادة زراعة المتأكل منها والتى تهدف إلى الحفاظ على كورنيش النيل والذى يمثل أحد المكتسبات التي تميز المنيا عن محافظات الجمهورية والذى تم تطويره ورفع كفاءته فى الفترة الماضية ومتنفسا مجانيا لجمهور المواطنين بالمنيا يقضون عليه امتع الأوقات مع أسرهم وذويهم.

حملة مكبرة لتجميل كورنيش النيل 

تنفيذا لتكليفات محافظة المنيا بالمتابعة الميدانية وتكثيف الجهود المبذولة في قطاع النظافة وإنارة الطرق للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

جاء ذلك تحت إشراف علوة السريع، مدير كورنيش شمال، محمد خضر، أحمد بخيت وكيل الكورنيش،خالد خليل مدير الكورنيش وسط.

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كورنيش النيل محافظة المنيا مدينة المنيا قص وتهذيب الأشجار عمال النظافة