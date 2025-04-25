مظاهر حماسية تسيطر على تدريبات المنتخب الوطني تحت الـ20 استعدادًا لجنوب أفريقيا

شهدت تدريبات المنتخب الوطني تحت 20 سنة لكرة القدم اليوم روحاً وإصراراً وحماساً من اللاعبين استعدادا للقاء جنوب افريقيا بعد غد الأحد فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى ضيافة مصر في الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل وهى البطولة المؤهلة لكأس العالم فى تشيلي.

وحرص الكابتن اسامه نبيه المدير الفني للمنتخب على مراجعة مجموعة من الجمل الخططية والفنية لتنفيذها فى المباراة المهمة محذرا لاعبيه من حمي البدايات فى مثل هذه البطولات الكبرى لما لها من أهمية فى بداية مسيرة احفاد الفراعنة.. شهد التدريبات محمد أبوحسين عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب افريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا، ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث، ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.