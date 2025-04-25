بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا.. جماهير الأهلي تقذف كولر بالزجاجات

هاجمت جماهير التادي الأهلي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بعد خروج الفريق من دوري أبطال أفريقيا.

وعقب نهاية مباراة الأهلي وصن داونز بالتعادل بهدف القت جماهير الأهلي زجاجات المياه وهتفت ضد مارسيل كولر أثناء خروجه من أرض الملعب

الأهلي يودع دوري أبطال أفريقيا

ودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دوري ابطال أفريقيا بعد التعادل بهدف مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تأهل صن داونز بقاعدة الهدف خارج الأرض بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

هدف طاهر لا يكفي

أحرز هدف الأهلي طاهر محمد طاهر هدف افي مرمى صن داونز الجنوب أفريقي.

جاء هدف طاهر محمد طاهر في الدقيقة 24 من بداية المباراة.

النيران الصديقة

جاء هدف صن داونز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي عن طريق النيران الصديقة احرزه ياسر إبراهيم بالخطأ في مرماه

تشكيل الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري - مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أحمد رضا

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر – جراديشار.

تشكيل صن داونز

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: خوليسو موادو – جرانت كيكانا – موسى ليبوسا – أوبيري موديبا

خط الوسط: مارسيلو أليندي – ثيبو موكوينا – جايدن آدامز

خط الهجوم: تاشريك ماتيوس – لوكاس ريبيرو - أرثر سالاس

وعلى مقاعد البدلاء: دينيس أونيانجو – لوكاس سواريز – ديفين لونجا – بيتر شالوليلي - سيفليلي موخليسي – باثيوسي أوباس – ثيمبا زواني – إكرام رينيرز - ثابيلو مورينا.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز على قنوات بي إن سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.

طاقم حكام مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).