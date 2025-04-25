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الجمعة 25 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أنس جابر تودع بطولة مدريد للأساتذة مبكرًا

أنس جابر
أنس جابر
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تلقت نجمة التنس التونسية أنس جابر، المصنفة 28 عالميًا، صدمة بخروجها المبكر من بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة ذات الـ1000 نقطة، اليوم الجمعة. 

وجاء إقصاء أنس جابر على يد نظيرتها اليابانية مويوكا أوشيجيما، المصنفة 56 عالميًا، في الدور الثاني من منافسات بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة.

أنس جابر تخسر من اليابانية مويوكا أوشيجيما

شهدت المباراة تنافسًا قويًا وامتدت لثلاث مجموعات استغرقت ساعة و52 دقيقة، حيث بدأت أنس جابر المواجهة بشكل جيد وتمكنت من حسم المجموعة الأولى لصالحها بنتيجة 6-4، مما بث الأمل في قلوب الجماهير التونسية والعربية.

ولكن أوشيجيما أظهرت إصرارًا كبيرًا ونجحت في قلب الطاولة في المجموعتين الأخرتين، إذ فازت أوشيجيما بالمجموعة الثانية بنتيجة 6-3، ثم حسمت المجموعة الثالثة الحاسمة بنتيجة 6-4، لتطيح بـ أنس جابر من البطولة وتصعد للدور الثالث.

وداع مبكر لـ أنس جابر

يذكر أن أنس جابر حصلت على إعفاء من خوض منافسات الدور الأول لبطولة مدريد للأساتذة، وهو ما زاد من توقعات الجماهير بتحقيقها نتائج جيدة في هذه النسخة. 

وتحمل بطولة مدريد للأساتذة ذكرى طيبة لـ أنس جابر، حيث توجت بلقبها في عام 2022، مما جعل الخروج من الدور الثاني بمثابة خيبة أمل لأنصارها.

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