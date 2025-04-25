سعر الأسماك اليوم 25-4-2025

ثبت سعر الأسماك في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافقة 25 إبريل 2025، داخل سوق العبور للجملة بالتزامن مع انتهاء أعياد شم النسيم والقيامة المجيدة.

الأسماك النيلية

وثبت سعر كيلو البلطي نمرة 1 عند 82 جنيها و كيلو البلطي نمرة 2 بـ76 جنيها والبلطي الأسواني 70 جنيها والفيليه البلطي 250 جنيها والقشر بياض 300 جنيه وقشر البياض الأملس 200 جنيه والقشر البياض الخليجي بقيمة 110 جنيهات للكيلو والقراميط والشيلان نحو 70 جنيها.

المكرونة والمرجان

بلغ سعر كيلو الثعابين 550 جنيها والمكرونة الخليجي 110 جنيهات و المكرونة السويسي نحو 130 جنيها والبرانيس الإسكندراني 130 جنيها والمكرونة المجمدة 60 جنيها و المرجان 1 نحو 280 جنيها والمرجان نمرة 2 نحو 170 جنيها والمرجان المجمد 60 جنيها.

السبيط والكالمياري والكابوريا

بلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري والسابيا نحو 350 جنيها و سمك موسي بـ350 جنيها والقرش 150 جنيها والحدادي 40 جنيها كيلو الكابوريا نحو 150 جنيها والبربون نمرة 1 نحو 300 جنيه والبربون 170 جنيها والبربون المجمد 60 جنيها.

الماكريل والسردين

ووصل سعر السردين المجمد نحو 80 جنيها والماكريل مجمد نحو 150 جنيها و كيلو السمك الموزة نحو 100 جنيه والباغة بـ35 جنيها و السردين نحو 90 جنيها وكسكمري نحو 80 جنيها والقاروص واللوت نحو 350 جنيها.

سعر الجمبري

وسجل سعر كيلو الدنيس نحو 260 جنيها والجمبري الجامبو نحو 680 جنيها وجمبري نمرة 1 نحو 550 جنيها وجمبري نمرة 2 نحو 480 جنيها والجمبري المجمد نمرة 2 نحو 475 جنيها والجمبري 3 نحو 370 جنيها و البوري نمرة 1 نحو 190 جنيها والبوري نمرة 2 نحو 140 جنيها.