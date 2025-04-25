بطريرك السريان الكاثوليك يلقي نظرة الوداع على جثمان البابا فرنسيس

ألقى البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، عصر اليوم الجمعة نظرة الوداع على جثمان قداسة البابا فرنسيس المسجَّى في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان.

البطريرك مار أغناطيوس يرفع الصلاة على جثمان البابا فرنسيس



ورفع البطريرك الصلاة بحرارة وتأثُّر أمام جثمان المثلَّث الرحمات، وأقام تشمشت (خدمة) رؤساء الأحبار الراقدين بحسب الطقس السرياني الأنطاكي راحةً لنفسه، مستذكراً بامتنان الخدمة الثمينة والمتفانية التي أدّاها للكنيسة الجامعة عامّةً طيلة حياته، سائلاً الله أن يريحه في ملكوته السماوي صحبة الأبرار والصدّيقين والرعاة الصالحين.

رافقه في زيارة الصلاة وإلقاء نظرة الوداع صاحبا السيادة: مار فلابيانوس رامي قبلان، ومار أثناسيوس فراس دردر، والمونسنيور حبيب مراد.