ads
الجمعة 25 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بطريرك السريان الكاثوليك يلقي نظرة الوداع على جثمان البابا فرنسيس

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقى البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، عصر اليوم الجمعة  نظرة الوداع على جثمان قداسة البابا فرنسيس المسجَّى في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان. 

البطريرك مار أغناطيوس يرفع الصلاة على جثمان البابا فرنسيس


ورفع البطريرك الصلاة بحرارة وتأثُّر أمام جثمان المثلَّث الرحمات، وأقام تشمشت (خدمة) رؤساء الأحبار الراقدين بحسب الطقس السرياني الأنطاكي راحةً لنفسه، مستذكراً بامتنان الخدمة الثمينة والمتفانية التي أدّاها للكنيسة الجامعة عامّةً طيلة حياته، سائلاً الله أن يريحه في ملكوته السماوي صحبة الأبرار والصدّيقين والرعاة الصالحين.
 رافقه في زيارة الصلاة وإلقاء نظرة الوداع صاحبا السيادة: مار فلابيانوس رامي قبلان، ومار أثناسيوس فراس دردر، والمونسنيور حبيب مراد.

فرنسيس ازة البابا فرنسيس