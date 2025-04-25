سعر الحديد اليوم 25-4-2025

سجلت أسعار الحديد بنهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق25 إبريل 2025؛ استقرارا داخل الأسواق الرسمية وتحديدا داخل المصانع المنتجة لحديد التسليح.

الأحداث الاقتصادية

تشهد أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري تقلبات مستمرة تعكس بشكل كبير حالة السوق المحلي وتأثره بالتقلبات الاقتصادية العالمية؛ حيث يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد ضغطا من التضخم، إضافة إلى تغيرات أسعار الطاقة وسعر صرف العملات.

و أصبحت متابعة هذه الأسعار بشكل دوري أمرا حيويا لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وضمان عدم تأثير أي مفاجآت على الجدوى الاقتصادية للمشروعات العقارية.

سعر الحديد

استقرت اسعار حديد التسليح داخل المصانع والشركات المختلفة بدون احتساب تكلفة النقل حيث:

حديد عز : 39 ألف جنيه للطن

حديد بشاي – الجارحي – السويس للصلب : 38.5 ألف جنيه للطن

حديد العتال : 38 ألف جنيه للطن

حديد المراكبي : 37.3 ألف جنيه للطن

أقل سعر

حديد بيانكو- سرحان : 34 ألف جنيه للطن

أغلب سعر

حديد مصر ستيل - المصريين: 37 ألف جنيه للطن

حديد المعادي – المدينة : 36.5 ألف جنيه للطن

حديد الكومي –عطية: 36 ألف جنيه للطن

حديد العشري: 35.8 ألف جنيه للطن