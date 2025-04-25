نوح غالي: 25 أبريل يوم استعادة الأرض والكرامة

هنأ الإعلامي نوح غالي، الشعب المصري بعيد تحرير سيناء، متابعًا: "25 أبريل يوم استعادة الأرض والكرامة والذي يُعتبر مناسبة مهمة عند كل المصريين، حيث استردت مصر كامل ترابها في سيناء، وحققت انتصارًا سياسيًا عظيمًا يُبرز قوة الإرادة المصرية في استرداد حقوقها.

وأضاف “نوح”، خلال برنامج "كلمة حرة"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، من الضروري تذكر التضحيات المصرية في سبيل مواجهة الاحتلال وتذكر بطولات الجيش المصري، معقبًا: "يوم من أيام الفخر والعزة، وحماية الحدود وإثبات مصر أنها قادرة على استعادة حقوقها".

حرب أكتوبر غيرت مجرى التاريخ العربي والمنطقة

واستطرد: "كل عام ومصر وأبطالها في تقدم وازدهار، ويجب أن نتذكر حرب أكتوبر حرب العزة والكرامة والتي كانت بداية لاستعادة الأراضي المحتلة، واستعدنا فيها سيناء ولذلك كان عيد تحرير سيناء تتويجًا لذلك، حيث غيرت الحرب مجرى التاريخ العربي والمنطقة".