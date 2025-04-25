محمد الأبجيجي: الكبد له وظيفة ربانية تساعد الإنسان على التخلص من السموم

قال الدكتور محمد عبدالوهاب الأبجيجي، رئيس فريق زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد، إن من أهم وظائف الكبد تنقية الجسم من السموم سواء عن طريق الطعام أو الأدوية أو الجو، حيث يعمل على تنقية الجسم من السموم.

وأضاف "عبدالوهاب"، خلال لقائه مع الإعلامي نوح غالي، ببرنامج "كلمة حرة"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، أن وظيفة الكبد وظيفة ربانية تحمي الأشخاص من أشياء كثيرة، مشيرًا إلى أن الكبد الصحي قادر على التخلص من السموم المتعلقة بالأسماك المُملحة، ولكن الكبد الذي يُعاني من مشاكل تُسبب لهم الأسماك المملحة مشاكل كبيرة، وقد يحدث للشخص غيبوبة كبدية.

الأسماك المملحة تؤدي إلى استسقاء في البطن وتخزين المياه

وأوضح أن الأسماك المملحة تؤدي إلى استسقاء في البطن وتخزين المياه ومحظور على مريض الكبد تناولها، حيث أن جرام ملح واحد قادر على تخزين كوب ماء في جسم مريض الكبد.

وأشار "عبدالوهاب" إلى أن مرض الساركويد هو مرض مناعي نادر، يحدث فيه خلل في الرئة والغدد اللمفاوية وتؤثر على الجسم كله ويحدث خلل في الكالسيوم ويتم العلاج منه من خلال الكورتيزون على مدار العمر.