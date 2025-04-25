اللواء خالد مجاور: شمال سيناء حرمت من التنمية لسنوات طويلة

قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن شمال سيناء أصبحت محط أنظار العالم، ونسعى لتحسين الصورة الذهنية للمحافظة خاصة العريش الآمنة تماما من الإرهاب، وعلى وجه الخصوص أمام الزوار من الخارج.

زيارة ماكرون للمحافظة



وبشأن زيارة ماكرون للمحافظة، صرح اللواء خالد مجاور خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد» قائلا: "ترحيب مواطنى المحافظة بالرئيس السيسي والرئيس ماكرون له دلالة كبيرة على حب الوطن ونعمة الأمن والأمان، وكثير من المواطنين شاركوا في استقبال الرئيسين، وهي خطورة تثبت للعالم مدى قدرة مصر على تأمين مقدراتها وزوارها".

شمال سيناء حرمت من التنمية لسنوات طويلة بسبب عدم الاستقرار



وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن شمال سيناء حرمت من التنمية لسنوات طويلة بسبب عدم الاستقرار الأمني، رغم أنها بوابة مصر الشمالية.

خطة التنمية



وتابع قائلا: "خطة تنمية سيناء تضمنت تطوير الكورنيش، والأسر استفادت بافتتاح الممشى، ونسير على طريق الاهتمام بتطوير البنية التحتية للمحافظة الآن، خاصة شبكة الطرق ومحطات المياه والصرف الصحي ومنافذ الموانئ".



واختتم: تم تنفيذ ميناء ومطار العريش وخطوط السكك الحديدية وفق أحدث المعايير القياسية وبأفضل المعدات بما يليق بمكانة مصر والمحافظة.