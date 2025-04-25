مواعيد غلق وفتح المحلات في الإسكندرية بعد تطبيق التوقيت الصيفي

بعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر رسميًا، يبحث الكثير من المواطنين في محافظة الإسكندرية عن مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وفقًا للمواعيد الجديدة التي أقرّتها الحكومة، والتي تتماشى مع قرار مجلس الوزراء بتنظيم مواعيد العمل خلال فصلي الربيع والصيف.

مواعيد غلق المحلات التجارية وفقا للتوقيت الصيفي

وبحسب القرار، فإن مواعيد فتح وغلق المحلات العامة في الإسكندرية تبدأ من الساعة 7 صباحًا وحتى 11 مساءً خلال أيام الأسبوع، بينما تمتد حتى 12 منتصف الليل يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات الرسمية.

أما بالنسبة إلى المطاعم والكافيهات والبازارات، فتبدأ في العمل من الساعة 5 صباحًا حتى 1 بعد منتصف الليل، مع إمكانية خدمة توصيل الطلبات للمنازل (الدليفري) على مدار 24 ساعة.

فيما يتعلق بالورش الحرفية الموجودة داخل الكتل السكنية، فتكون مواعيد العمل الرسمية من 8 صباحًا وحتى 7 مساءً، باستثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود والمراكز الخدمية المرتبطة بالطوارئ.

التوقيت الصيفي يساعد على توفير الطاقة

تأتي هذه المواعيد في إطار خطة الدولة لتوفير الطاقة وتحسين جودة الحياة في المدن، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء خلال أشهر الصيف.

ويُطبّق هذا القرار في كل أحياء محافظة الإسكندرية مثل سيدي بشر والعصافرة وسموحة ومحرم بك والعجمي والدخيلة وغيرها، مع متابعة دورية من الأجهزة التنفيذية لضمان الالتزام بالمواعيد الجديدة.

لذلك يُنصح المواطنين والتجار بمتابعة الأخبار المحلية والقرارات الرسمية لضمان تطبيق المواعيد بشكل دقيق، وتجنب أي مخالفات قانونية قد تنتج عن التشغيل خارج الأوقات المحددة.