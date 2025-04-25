كل ما تريد معرفته عن المدينة الشبابية بالعريش.. فيديو

أكد محمد عادل مراسل "إكسترا نيوز"، من شمال سيناء، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ خطة تنموية طموحة تستهدف إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات الحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها قطاع الشباب والرياضة.

مساحة المدينة الشبابية بالعريش

وأوضح، أن المدينة الشبابية والرياضية بالعريش تُعد أحد أبرز المشروعات المنفذة ضمن هذه الخطة، مشيرًا إلى أن المدينة تقع على مساحة تبلغ 64 ألف متر مربع، وتضم 94 وحدة فندقية بسعة 384 سريرًا، إلى جانب مجموعة من الخدمات المتكاملة تشمل مطاعم، ومنافذ بيع، ومرافق ترفيهية ورياضية.

تستهدف كل الفئات العمرية

ونوه إلى أن المدينة تستهدف كافة الفئات العمرية، وليس الشباب فقط، حيث تم تزويدها بمنطقة مخصصة لألعاب الأطفال، وقاعات للمؤتمرات تتسع لأكثر من 500 فرد، بالإضافة إلى مساحات مخصصة للأنشطة البدنية والتدريبية، في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز المشاركة المجتمعية.

جهود التعمير لا تتوقف عند المشروعات الرياضية

وأكد أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة لإحياء التنمية في سيناء، بعد نجاحها في دحر الإرهاب واستعادة الأمن، مشددًا على أن جهود التعمير لا تتوقف عند المشروعات الرياضية، بل تمتد لتشمل التعليم، والصحة، وتحلية المياه، والبنية التحتية.

المشروعات التنموية في شمال سيناء تمثل خطوة حقيقية نحو تحقيق التنمية المستدامة

وأردف بأن المشروعات التنموية في شمال سيناء تمثل خطوة حقيقية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن ما يتم تنفيذه اليوم هو بمثابة تحرير ثاني، لكنه بسلاح التنمية والإرادة الوطنية.

وتابع، أن سيناء التي كانت يومًا ساحة للمعارك والبطولات، أصبحت اليوم ساحة للبناء والعمل، حيث تتحول إلى نموذج يحتذى به في تنمية المناطق الحدودية، بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة