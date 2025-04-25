موسى عكريش: أهالي بئر العبد خلف الرئيس في أى قرار متعلق بالقضية الفلسطينية

قال الشيخ موسى عكريش أحد شيوخ وعواقل بئر العبد، إن أرض سيناء عشنا عليها وسنموت عليها، وسنظل خالدين فيها.

نعيش على أرض سيناء بأريحية وبحرية تامة

وأضاف خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز» من العريش، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، قائلًا: «حررها آبائنا وأجدادنا والقوات المسلحة فى 1973، وآخيرًا حررناها نحن وقواتنا المسلحة من الإرهاب الغاشم والذى يطلق على نفسه "ولاية سيناء"، اليوم هم فى الجحيم ونحن نعيش على أرض سيناء بأريحية وبحرية تامة، واليوم نحن فى أمن وآمان تحت القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أطال الله فى عمره».

تكوين جيش وطني عربي

وتابع: « أتذكر للرئيس عبد الفتاح السيسي موقف سابقًا عندما نادى بالجيش الوطني العربي، وأن تكون هناك قوة عربية لمجابهة أى أخطار، اليوم نقول الوطن العربي فى خطر ويا ليت الحكام العرب استمعوا إلى هذا الرجل الشجاع الذي قال فى وقت ومصر فيه ضعيفة: «نحن للاتحاد العربي والقوة العربية المشتركة للدفاع عن الوطن العربي».