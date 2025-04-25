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الجمعة 25 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شون وصوامع المنيا تستقبل 44 ألف طن من القمح

شون وصوامع المنيا
شون وصوامع المنيا تستقبل أكثر من 44 ألف طن من القمح
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أعلنت محافظة المنيا، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى الآن 44 ألفًا و240 طنًا و282 كيلوجرامًا من محصول القمح، ضمن أعمال موسم حصاد 2025، من خلال 42 موقعًا مخصصًا لاستلام المحصول، موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة.


ضوابط وقواعد عملية التوريد

وأكدت المحافظة أهمية الالتزام بكل الضوابط والقواعد المنظمة لعملية التوريد، لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مشددًة على أن المحافظة لن تسمح بأي تهاون أو تقصير في تنفيذ خطة التوريد.
 

لجنة فنية لتحديد أنواع الأقماح 
من جانبه، قال المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تشكيل لجان فنية مشتركة من مديرية التموين والجهات المعنية لتحديد نوعية الأقماح الموردة، وضمان انتظام التسليم من قبل المزارعين، إلى جانب المتابعة اليومية للتقارير الخاصة بكل موقع، لتحقيق المستهدف من كميات التوريد.

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