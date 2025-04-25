بهجة وتفاعل في ورش الأطفال ببيت ثقافة قاطية في بئر العبد.. صور

شهد بيت ثقافة قاطية بشمال سيناء التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات متنوعة للأطفال، في أجواء من البهجة والتفاعل، ضمن ملتقى سيناء الأول لفنون البادية، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.

تقديم ورش فنية وعروض ترفيهية

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، بحضور حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وأحمد يسري مدير عام الإدارة العامة للشباب والعمال، حيث قدمت مجموعة من الورش الفنية والعروض الترفيهية التي أضفت أجواء من السعادة على الأطفال المشاركين.

ورش مستوحاة من الطبيعة

تنوعت الورش بين ورشة رسم مستوحاة من الطبيعة نفذتها الفنانة د. أميمة رشاد، وورشة الأركيت التي قدم خلالها المدرب أيمن السعدني أساسيات فن تفريغ الخشب وتصميم نماذج فنية مع الأطفال، وورشة رسم على الوجوه بأنماط جذابة مثل الفراشات والورود وشخصيات كرتونية، قدمتها المدربة سهام إسماعيل.

عرض للعرائس

كما استمتع الأطفال بعرض ممتع للعرائس الماريونيت قدمه المخرج عمرو حمزة، حيث قدم فقرات متنوعة، إلى جانب مشاركة شباب ملتقى أهل مصر في تحريك عرائس التنورة، وسط تفاعل من الأطفال والرواد.

ملتقى سيناء الأول لفنون البادية يقام احتفالا بتحرير سيناء، وتستمر فعالياته حتى 27 أبريل الحالي، ويتضمن عروضا فنية لفرق البادية المصرية، وورشا للحرف اليدوية، وأنشطة متنوعة للأطفال، إضافة إلى معارض للكتب والمنتجات، وندوة علمية بمشاركة نخبة من الباحثين، فضلا عن أمسيات شعرية تثري الجانب الثقافي للمشاركين.