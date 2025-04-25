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الجمعة 25 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. ماييلي ومصطفى فتحي يقودان هجوم بيراميدز أمام أورلاندو بايرتس

ماييلي
ماييلي
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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة أورلاندو في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل أورلاندو الجنوب أفريقي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

بدلاء بيراميدز 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي

بيراميدز وأورلاندو بايرتس فيستون ماييلي دوري أبطال أفريقيا