القومي للإعاقة يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء

تقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى المجيدة لتحرير سيناء، تلك الأرض الطاهرة التي ارتوت بدماء الشهداء الأبرار، وكانت دومًا عنوانًا للفداء والتضحية والصمود.



سيناء الغالية

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن سيناء الغالية ستظل جزءًا عزيزًا من قلب كل مصري، وأن الاحتفال بتحريرها هو احتفال بالإرادة الوطنية والعزيمة الصلبة التي لا تلين، والتي نجحت في استعادة كل شبر من أرض الوطن.



وشددت المشرف العام على المجلس، على أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم في طليعة الصفوف الداعمة لخطط الدولة في تنمية وإعمار سيناء، انطلاقًا من كونهم شركاء فاعلين في بناء الجمهورية الجديدة، والمساهمة في صياغة مستقبل أكثر إشراقًا وعدالةً ودمجًا لكل فئات المجتمع.

وجددت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عهدها بمواصلة المجلس في عمله من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ودعم مشاركتهم الفعالة في مشروعات التنمية الوطنية، وفي القلب منها تنمية سيناء الحبيبة، التي ستظل دومًا رمزًا للنصر والسلام.