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الجمعة 25 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر مواعيد غلق وفتح المحلات بالمنيا بعد تطبيق التوقيت الصيفي

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي
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أعلنت محافظة المنيا بدء تطبيق لفتح وغلق المحال والمطاعم التجارية والمقاهي مع استمرار حملات المتابعة والرقابة تزامنا مع بدء تطبيق المواعيد الصيفية الجديدة على مستوى المحافظة اعتباراً من اليوم الجمعة الخامس والعشرين من أبريل وذلك وفقا لقرارات وزارة التنمية المحلية،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان الانضباط والحفاظ على المرافق العامة وخدمة المواطنين.
مواعيد غلق وفت المحالات والمطاعم بالمنيا 
وأعلنت محافظة المنيا  أن المواعيد الصيفية تشمل فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة السابعة صباحًا حتى الحادية عشرة مساء وتمتد حتى الثانية عشرة منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والاجازات الرسمية، كما تبدأ المطاعم والكافيهات عملها من الساعة الخامسة صباحًا حتى الواحدة صباحًا بما فى ذلك المتواجدة داخل المولات مع استمرار خدمات التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار الساعة.

وأشارت المحافظة إلى أن الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية تعمل يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء مع استثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود أو المرتبطة بالخدمات العاجلة والتي يصدر بشأنها قرارات من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

الأنشطة المستثناة من المواعيد الصيفية 

وأوضحت المحافظة أن القرار يستثني عددًا من الأنشطة من الالتزام بهذه المواعيد مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ومحال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

التوقيت الصيفي مواعيد غلق وفتح المحلات مواعيد غلق وفتح المحلات في المنيا