نتائج تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية 5 بشمال سيناء

أعلنت مديرية لشباب والرياضة بشمال سيناء نتائج تصفيات أولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية ضمن تصفيات أولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية النسخة الخامسة بشمال سيناء.

نتائج تصفيات لعبة الطائرة

ففي لعبة كرة الطائرة بنات فاز مركز الاول محافظة الوادي الجديد، والمركز الثاني محافظة أسوان، والمركز الثالث البحر الاحمر وفي لعبة كرة الطائرة الشاطئية بنين فاز بالمركز الأول محافظة الوادي الجديد، والمركز الثاني محافظة شمال سيناء، والمركز الثالث محافظة اسوان.

كما فاز فريق كرة الطائرة الشاطئية بنات بالمركز الأول محافظة البحر الاحمر، والمركز الثاني محافظة الوداي الجديد، والمركز الثالث محافظة شمال سيناء.

نتائج لعبة كرة القدم

وضمن تصفيات أولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية النسخة الخامسة بشمال سيناء في لعبة كرة القدم فازت بالمركز الأول محافظة البحر الأحمر ،مركز ثاني شمال سيناء، مركز الثالث محافظة جنوب سيناء.

وضمن تصفيات اولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية النسخة الخامسة بشمال سيناء، في لعبة الكاراتية.

فاز بالمركز الأول كومتية بنات ميزان "٥٣-٥٩" شمال سيناء.

فاز بالمركز الثاني كومتية بنات ميزان "٥٣-٥٩" الوادي الجديد.

فاز بالمركز الثالث كومتية بنات ميزان "٥٣-٥٩" البحر الاحمر.

فاز بالمركز الأول كومتية بنات ميزان "٤٨-٥٣" شمال سيناء.

فاز بالمركز الثاني كومتية بنات ميزان "٤٨-٥٣" البحر الاحمر.

فاز بالمركز الثالث كومتية بنات ميزان "٤٨-٥٣" جنوب سيناء.

فاز بالمركز الأول في كومتية بنين ميزان تحت ٥٥ كيلو البحر الأحمر.

فاز بالمركز الثاني في كومتية بنين ميزان تحت ٥٥ كيلو مطروح.

فاز بالمركز الثالث في كومتية بنين ميزان تحت ٥٥ كيلو شمال سيناء.

فاز بالمركز الأول في كومتية بنين ميزان " ٥٥-٦١" شمال سيناء.

فاز بالمركز الثاني في كومتية بنين ميزان" ٥٥-٦١" البحر الاحمر.

فاز بالمركز الثالث في كومتية بنين ميزان " ٥٥-٦١"مطروح.

فاز بالمركز الأول كومتية بنين ميزان "٦١-٦٧" جنوب سيناء.

فاز بالمركز الثاني كومتية بنين ميزان "٦١-٦٧" شمال سيناء.

فاز بالمركز الثالث كومتية بنين ميزان "٦١-٦٧"اسوان.

فاز بالمركز الأول كومتية بنين ميزان"٦٧-٧٥" جنوب سيناء.

فاز بالمركز الثاني كومتية بنين ميزان"٦٧-٧٥" البحر الاحمر.

فاز بالمركز الثالث كومتية بنين ميزان"٦٧-٧٥"شمال سيناء.

فاز بالمركز الأول كاتا بنات جماعي شمال سيناء

فاز بامركز الثاني كاتا بنات جماعي جنوب سيناء

فاز بالمركز الثالث كاتا بنات جماعي الوادي الجديد.

فاز بالمركز الأول كاتا بنين جماعي شمال سيناء

فاز بامركز الثاني كاتا بنين جماعي جنوب سيناء

فاز بالمركز الثالث كاتا بنين جماعي البحر الاحمر.