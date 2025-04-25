موسكو: اجتماع بوتين وويتكوف كان بناءً ومفيدًا.. واستمر 3 ساعات

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أن الاجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في العاصمة الروسية موسكو، كان بناءً ومفيدًا واستمر لنحو 3 ساعات.

وأوضح أوشاكوف في تصريح صحفي أذاعته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) اليوم أن "الاجتماع سمحت بتقريب مواقف روسيا والولايات المتحدة، بشكل أكبر، ليس فقط بشأن أوكرانيا، لكن أيضًا بشأن عدد من القضايا الدولية الأخرى"، مشيرا إلى أن المحادثات ناقشت إمكانية استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

ولفت إلى "رمزية" عقد الاجتماع اليوم الذي يتزامن مع الذكرى الـ 80 للقاء التاريخي بين القوات السوفيتية والأمريكية على نهر "إلبه".

وعُقد اللقاء بين بوتين وويتكوف في الكرملين، اليوم الجمعة، ومن الجانب الروسي شارك أيضا مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.