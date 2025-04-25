أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم الجمعة 25 أبريل 2025

شهدت سوق العملات الرقمية اليوم الجمعة 25 ابريل 2025 أداءً إيجابيًا في أغلب العملات الكبرى، حيث تصدرت بيتكوين (Bitcoin) المشهد بمكاسب قوية بلغت +2.08%، لتسجل سعرًا قدره 95,311.6 دولارًا، مدعومةً بقيمة سوقية هائلة تخطت 1.89 تريليون دولار، وحجم تداول يومي بلغ 39.74 مليار دولار.

وجاءت إيثريوم (Ethereum) في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، محققة ارتفاعًا نسبته +1.70%، ليستقر سعرها عند 1,800.99 دولارًا، بقيمة سوقية قدرها 218.34 مليار دولار.

أما عملة تيثر (Tether - USDT)، والتي تُعد من أبرز العملات المستقرة، فقد استقرت عند 1.0006 دولارًا، مع حجم تداول ضخم تجاوز 82.46 مليار دولار، مما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في العملات المستقرة.

من جهة أخرى، شهدت ريبل (XRP) تراجعًا طفيفًا بنسبة -0.37% لتسجل 2.2041 دولارًا، على الرغم من أنها ما زالت تحقق مكاسب أسبوعية تجاوزت 7%.

وسجلت عملة سولانا (Solana - SOL) أداءً لافتًا بارتفاع يومي بلغ +0.88% وسعر بلغ 152.51 دولارًا، في حين قفزت مكاسبها الأسبوعية إلى 15.11%، لتؤكد مكانتها كأحد أبرز منافسي إيثريوم في مجال العقود الذكية.

كما صعدت عملة سوي (SUI) بنسبة ضخمة بلغت +10.87% خلال آخر 24 ساعة، مسجلة سعرًا قدره 3.7012 دولارًا، ومكاسب أسبوعية قوية وصلت إلى +74.51%، مما يجعلها من بين أبرز الرابحين اليوم.

وفي قطاع العملات الأقل تقلبًا، سجلت يو إس دي كوين (USDC) استقرارًا شبه تام عند 0.9992 دولارًا، مع حجم تداول بلغ 12.75 مليار دولار، ما يعزز دورها كعملة مستقرة موازية لتيثر.

عملات أخرى شهدت ارتفاعًا

دوج كوين (DOGE): صعدت بنسبة +1.35% لتصل إلى 0.1838 دولارًا.

كاردانو (ADA): تراجعت بنسبة -1.36% إلى 0.7229 دولارًا، رغم مكاسب أسبوعية بلغت 17%.

تشاين لينك (LINK): ارتفعت بنسبة +1.02% إلى 15.19 دولارًا.

أفالانش (AVAX): صعدت بنسبة +1.27% إلى 22.68 دولارًا.

ستيلر (XLM): ارتفعت بنسبة +3.46% إلى 0.28739 دولارًا.

هيدرا (HBAR): ارتفعت بنسبة +6.50% إلى 0.19938 دولارًا.

شيبا إينو (SHIB): صعدت بنسبة +3.65% إلى 0.00001407 دولارًا.

بيتكوين كاش (BCH): حققت مكاسب بنسبة +7.30% لتصل إلى 378.70 دولارًا.

بولكا دوت (DOT): ارتفعت بنسبة +2.48% إلى 4.311 دولارًا.

حركة السوق اللحظية:

سعر بيتكوين تراوح بين 92,867.2 و95,718.6 دولارًا خلال اليوم.

سولانا بين 150.55 و156.49 دولارًا.

إيثريوم بين 1,738.6 و1,827.3 دولارًا.

دوج كوين سجلت ذروة عند 0.1862 دولارًا.

عملة SUI حققت قمة يومية عند 3.8121 دولارًا.

من الواضح أن السوق يشهد موجة انتعاش، خاصة في العملات الكبرى والناشئة ذات الأداء القوي مثل SUI وSolana، في حين تواصل العملات المستقرة دورها كملاجئ آمنة للتقلبات.