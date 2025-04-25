بعد نجاح مسلسل إش إش.. هل يعتزل ماجد المصري الفن؟

حقق الفنان ماجد المصري نجاحاً كبيراً خلال الموسم الرمضاني المنقضي، بتقديم شخصية رجب الجرتلي، خلال احداث مسلسل "إش إش"، والذي نافس خلال دراما رمضان .
حقيقة اعتزال ماجد المصري الفن
علق الفنان ماجد المصري عن إمكانية اعتزاله الفن، خاصةً بعد النجاح الكبير له خلال الموسم الرمضاني المنقضي، وأكد خلال استضافته ببرنامج الفصول الأرلعة والمذاع على قناة الجديد، أنه لا يمكن أن يستغنى عن الفن، ولا يتخيل نفسه يبتعد عن العمل وتقديم الأدوار لجمهوره.
إبتعاد لفترات وإحباط
وكشف الفنان ماجد المصري عن فترات افتقد فيها للشغف لبعض الوقت، ومر بها خلال مشواره، لكن لا تدوم طويلاً ويعود للشغف وممارسة العمل مره أخرى، ويعشق مشاركة الجمهور الأعمال الفنية والأدوار التي يقدمها.
محطات عودة الشغف
وقال أن مسلسل "لدواعي أمنية"، كان أهم محطات عودة الشغف له بعد مرحلة احباط مر بها، ويعتبر المحطه الأهم في عودة الشغف وإعادة تقديمه مره أخري مسلسل "آدم"، الذي حقق من خلاله نجاح كبير.