وكيل صحة شمال سيناء يتفقد تجهيزات الوحدات الصحية استعدادًا لافتتاحها

قام الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء اليوم، بجولة تفقدية موسعة للوقوف على آخر التجهيزات واللمسات النهائية للوحدات الصحية المقرر افتتاحها تزامناً مع هذه المناسبة الوطنية الهامة في إطار الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.

الوحدات الصحية بالمحافظة

شملت الجولة التفقدية عددًا من الوحدات الصحية في مختلف أنحاء المحافظة، من بينها وحدة السكاسكة الصحية وأثناء الجولة اطلع الدكتور أحمد سمير بدر على جاهزية الأقسام المختلفة بالوحدة، وتوافر الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية لأهالي المنطقة.

افتتاح الوحدات المطورة في عيد سيناء

وقال بدر ان افتتاح الوحدات المطوره في عيد تحرير سيناء الـ43 إضافة نوعية للقطاع الصحي في شمال سيناء، ويسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الأهالي وتخفيف العبء عن الوحدات القائمة.

وشدد على ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات في المواعيد المحددة، والتأكد من أن الوحدات ستكون على أتم الاستعداد لاستقبال المرضى وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لهم فور الافتتاح.

وأشار بدر إلى أن هذه الوحدات، مجهزة بأحدث التقنيات والمستلزمات الطبية لضمان جودة الخدمات المقدمة.