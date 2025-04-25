وكيل صحة سيناء يواصل جولاته الميدانية ويتفقد وحدات الشيخ زويد

واصل الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، جولاته الميدانية المكثفة. شملت جولة اليوم تفقد عدد من الوحدات الصحية بادارة الشيخ زويد، استهلها بالمرور على وحدة الخروبة الصحية ثم توجه لتفقد وحدة قبر عمير الصحية وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المصرية ومتابعة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

تفقد الخدمات الطبية

في إطار المتابعة المستمرة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية في شمال سيناء، وخلال جولته التفقدية، اطلع الدكتور أحمد على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كما تفقد جاهزية الأقسام ، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية وقد تفقد الدكتور بدر صيدلية الوحدتين، وراجع أرصدة الأدوية والمستلزمات للتأكد من كفايتها.

استمرار الجولات التفقدية

تأتي هذه الجولات الميدانية في إطار حرص وكيل الوزارة على المتابعة الميدانية لسير العمل في كافة الوحدات الصحية على مستوى المحافظة، والوقوف على احتياجاتها ومتطلباتها بشكل مباشر، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في شمال سيناء. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجولات لتشمل باقي الوحدات والمراكز الصحية في مختلف أنحاء المحافظة خلال الفترة المقبلة.