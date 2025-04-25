مأساة كلب بنها.. قتل حرقا فى مشاجرة دامية

لم يكن الكلب من فصيلة الجيرمن، يعلم أن وفاءه لصاحبه سيقوده إلى نهاية مأساوية.

ففي أحد شوارع منطقة الشدية بمدينة بنها، قتل "كلب" بطريقة وحشية خلال مشاجرة دامية بين طرفين، ليصبح ضحية جديدة للعنف الإنساني غير المبرر.

وفاء الكلب يقابله انتقام بشري

بدأت الواقعة بخلافات قديمة بين شخص يدعى "سنقر" وآخر يُدعى "سعيد" وشهرته "سعيد أنبوبة"، بعدما تقدم الأول لخطبة ابنة الثاني، لكن الخطبة لم تكتمل، وسرعان ما تحولت إلى عداء متصاعد بين العائلتين.

يوم الحادث، اصطحب "سنقر" كلبه في محاولة لترهيب الطرف الآخر، غير أن الأمر خرج عن السيطرة.

نشبت مشادة بين الطرفين سرعان ما تحولت إلى اشتباك بالأيدي والأسلحة البيضاء، حيث أصيبت فتاة – "ابنة سعيد" – بجرح في الرأس على يد "سنقر" خلال الاشتباك.

مأساة "كلب"

وفي لحظة غليان، لم يجد "سعيد" وسيلة للرد سوى الانتقام من الحيوان الوفي لصاحبه.

فقام بضرب "الكلب" على رأسه بشومة، ثم طعنه بسلاح أبيض "سنجة"، قبل أن يسكب عليه البنزين ويشعل النيران فيه، وسط ذهول المارة وعجزهم عن التدخل.

اشتعل جسد "الكلب" وهو يصارع الموت في مشهد هز مشاعر كل من شاهده.

ردود فعل غاضبة وتحرك أمني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق المشهد المؤلم، مطالبين بمحاسبة المتورطين في هذا الفعل البشع. وعلى الفور، أمر اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بتشكيل فريق وتكثيف التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحريات المقدم محمد أشرف، رئيس مباحث قسم أول بنها، أن الخلافات بين الطرفين تعود لشهر رمضان الماضي، وتطورت بشكل مأساوي يوم الجمعة عندما استعان أحد الأطراف بسلاح أبيض وأنبوبة بوتاجاز، فيما جلب الطرف الآخر كلبين لمحاولة بث الرعب.

ضبط المتهمين

نجحت قوات الأمن في ضبط 8 متهمين من الطرفين، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتورطين للنيابة العامة، التي باشرت التحقيق.