"إكسترا نيوز" ترصد حجم الإنجاز فى مشروع تطوير مراكز شباب شمال سيناء

شهدت شمال سيناء تحولات كبيرة في مختلف القطاعات، خاصة قطاع الشباب، حيث تم تطوير 66 مركز شباب موزعة على مختلف مدن المحافظة، من بينها مركز شباب الشيخ زويد، الذي أصبح نموذجًا للتطوير الرياضي والثقافي.

مركز شباب الشيخ زويد

واشار كريم كمال، مراسل "إكسترا نيوز" من الشيخ زويد، الى جهود التطوير التي شهدها مركز شباب الشيخ زويد، والذي بدأ عام 2022 بعد إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بدء عملية إعادة تأهيله

ونوه كمال، إلى أن المركز الذي يعد أحد المراكز الحيوية في المدينة، يضم ملاعب كرة القدم، الطائرة، وصالة رياضية، فضلًا عن حديقة ترفيهية للأطفال، ليكون نقطة التقاء للشباب بمختلف اهتماماتهم.

وأوضح أن المساحة الإجمالية للمركز تصل إلى 54 ألف متر مربع، وتشمل ملاعب كرة قدم قانونية، ملاعب خماسي، بالإضافة إلى مرافق رياضية متنوعة.

خطوة أساسية نحو تنمية وتثقيف الشباب

ولفت كمال إلى أن المركز سيُتسلم مبدئيًا بعد إيقافه لعدة سنوات بسبب الأحداث التي مرت بها المدينة، مضيفًا أن إعادة تأهيل المركز تُعد خطوة أساسية نحو تنمية وتثقيف الشباب، وتوفير بيئة صحية ومناسبة لهم للمشاركة في الأنشطة الرياضية والاجتماعية، مع التأكيد على دوره في تنمية المجتمع وإعداد جيل قادر على المساهمة في بناء مصر المستقبل.